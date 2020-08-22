Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kardeşi için Beyaz Saray'da 57 yıl sonra ilk kez bir cenaze töreni düzenlendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump, 15 Ağustos'ta New York'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi, 57 yıl sonra Beyaz Saray'da bir ilkin yaşanmasına neden oldu. Kardeş Trump için eski ABD Başkanı John F. Kennedy'den sonra Beyaz Saray'da ilk kez cenaze töreni düzenlendi.
MASRAFLARI TRUMP KARŞILADI
71 yaşındaki Robert Trump için Beyaz Saray'da 57 yıl sonra bir ilke imza atıldı. 1963'te suikast sonucu hayatını kaybeden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'den sonra ilk kez Beyaz Saray'da cenaze töreni düzenlendi. CNN International'ın haberine göre katılımcı sınırı getirilen törende 150 kişi hazır bulundu. Başkan Trump'ın cenaze ve tören masraflarını özel olarak karşıladığı öğrenildi.
"BÜYÜK ONUR DUYARDI"
Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da tören yapılmasıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bence bundan büyük onur duyardı. O ülkemizi çok severdi. Yaptığımız şeylerden ülkemiz adına her zaman çok gururluydu" ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump'ın 72 yaşındaki kardeşi Robert Trump, kaldığı New York Presbiteryen Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Robert Trump'ın ölüm nedeni açıklanmadı. Donald Trump,kardeşi Robert'ı ziyaret etmiş ve ardından yaptığı açıklamada, "Harika bir kardeşim var, uzun zamandır harika bir ilişkimiz var. Şu anda hastanede, umarım iyi olur. Zor zamanlar geçiriyor" ifadelerini kullanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:48
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