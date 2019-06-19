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Beyaz Saray'da şüpheli paket alarmı

1 saat önce

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'ın Kuzeybatı bölgesine yakın bir yerde şüpheli bir paketin bulunması üzerine bölgeye yakın basın çalışanlarının uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Beyaz Saray'da şüpheli paket alarmı, System.String[]
ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'ın Kuzeybatı bölgesine yakın bir yerde şüpheli bir paketin bulunması üzerine bölgeye yakın basın çalışanlarının uzaklaştırıldığı kaydedildi.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'ın Kuzeybatı bölgesine yakın bir yere kimliği belirsiz bir adam tarafından bir sırt çantası bırakıldı. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri çantayı bölgeden uzaklaştırıp şüpheli kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan olay sebebi ile de Beyaz Saray'ın bazı bölgeleri tedbir amacı ile boşaltıldı. Bölgeye yakın çalışan basın çalışanları da güvenlik amacı ile içeri alındı. Çeşitli basın kuruluşlarında çalışan muhabirler de sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda bölgenin güvenlik amacı ile boşaltıldığını doğruladı. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, 3. Sayfa
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