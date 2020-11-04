Beyaz Saray'da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede - Son Dakika

ABD'de başkanlık seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Demokrat rakibi, Joe Biden'ın destekçileri arasında arbede çıktı.

ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor. Tüm dünya merakla ABD'nin 46. başkanını bekliyor.ABD genelinde genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın destekçileri arasında arbede çıktı. Seçimden saatler önce Ulusal Muhafızlar bazı kentlerde sokağa çıkarken, bazı kentlerde mağaza sahipleri, olası protestolara karşı vitrin camlarını kontraplaklarla kapatmıştı.