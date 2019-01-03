Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'daki 'Duvar' Toplantısından Sonuç Çıkmadı

Beyaz Saray'daki 'Duvar' Toplantısından Sonuç Çıkmadı

1 saat önce

ABD'de hükümetin kısmen kapanmasına neden olan, sınıra "duvar" konusunda, Kongre'deki Demokrat ve Cumhuriyetçi liderler Beyaz Saray'daki toplantısından bir sonuç çıkmadı.

Beyaz Saray'daki 'Duvar' Toplantısından Sonuç Çıkmadı, System.String[]
ABD'de hükümetin kısmen kapanmasına neden olan, sınıra "duvar" konusunda, Kongre'deki Demokrat ve Cumhuriyetçi liderler Beyaz Saray'daki toplantısından bir sonuç çıkmadı.

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre, toplantının ardından bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler'in lideri Kevin McCarthy, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre üyelerini hükümetin  kapanması krizi ve sınır güvenliği konularını görüşmek üzere Cuma günü tekrar Beyaz Saray'a davet ettiğini söyledi.

Başkan'ın krize bir çözüm getirmeyi istediğine inandığını belirten McCarthy, ABD- Meksika sınırına duvar inşası projesine bütçe ayrılması talebi konusunda Cuma günü yapılacak toplantıda Demokratlar'ın karşı öneri getirmesini umduğunu belirtti ve ekledi:

"Umarız Cuma günü bir noktaya  varabileceğiz. Başkan bizden Cuma günü geri gelmemizi istedi. Sınır  boyunca bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu sorunu  çözmek istiyoruz. Hükümetin tekrar açılmasını sağlamak istiyoruz. Nihayetinde Başkan da bu konuyu çözmek istiyor."

İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sınıra duvar ihtiyacı konusunda brifing de verdiği belirtilen toplantıya katılan Demokrat liderler ise, federal hükümeti açacak tasarıları desteklemeye çağırdığı Trump'ı, sınıra duvar inşası için verdiği mücadelede Amerikan halkını "rehin" almakla suçladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:17 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Suriye Açıklaması: Kürtleri Korumak İstiyoruz Bircan Bali'den Bomba İddia: Hamile Olan Ebru Gündeş Amerika'da Doğum Yapacak

Kalktıktan 1 Dakika Sonra Düşen Helikopter, Evden Çıkan Talihsiz Adamın Başına Düştü Kaçak Göçmenler, Koltuk Minderinin İçinden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:36:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'daki 'Duvar' Toplantısından Sonuç Çıkmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]