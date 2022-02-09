Beyaz Saray'dan, Afganistan'dan çekilme sürecinde kurumlar arası kaos konusunda savunma - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'dan çekilme sürecinde bölgede görev yapan Amerikalı askerler ile Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı arasında "kaos yaşandığı" yönündeki iddialar karşısında "askerler de sürecin parçasıydı" yorumuyla yönetimi savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Washington Post gazetesinde dün yer alan ve Afganistan'dan çekilme sürecinde askerler ile Beyaz Saray arasında anlaşmazlıklar yaşandığını iddia eden rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Psaki, bölgede görev yapan Amerikalı komutanların uyarılarını Beyaz Saray'ın dikkate almadığı yönündeki eleştirilere yanıt vererek, o dönemde çok sayıda çıkış planı yaptıklarını ve bu planlarda Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) üyesi siviller kadar askerlerin de rol aldığını söyledi.

Afgan güvenlik güçlerinin bu kadar hızlı dağılacağını NSC'de kimsenin beklemediğini ifade eden Psaki, buna rağmen Afganistan'dan başarılı bir tahliye gerçekleştirdiklerini ve bu süreçte ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyonun olduğunu savundu.

Diğer yandan Psaki, Afganistan'dan çekilme süreciyle Ukrayna'daki durumun benzer vakalar gibi değerlendirilmesini doğru bulmadığını ve Pentagon ile yakın ve koordinasyon halinde olduklarını dile getirdi.

Washington Post'un haberi dikkat çekti

Washington Post gazetesi, Bilgi Edinme Hakkı çerçevesinde, mahkeme kararıyla ABD Kara Kuvvetleri'nin 2 bin sayfalık Afganistan'dan çekilme ve tahliye sürecine ilişkin soruşturma raporunu haberleştirmişti.

Çekilme sırasında tahliyeleri koordine eden ABD'li Tuğamiral Peter Vasley, soruşturma ekibine verdiği ifadede 14 Ağustos'ta Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetinin çökeceğini kaydederken, Washington'daki politika yapıcılarını sahada olan bitenleri anlamamakla suçlamıştı.

Ülkede karmaşanın baş gösterdiği anda bile ABD'nin o zaman Afganistan Maslahatgüzarı olan Ross Wilson'ın Afganistan'daki diplomatik varlığı sürdürmeye odaklandığını ifade eden Vasley, Wilson'ın önce tahliyeler için iki hafta istediğini ancak daha sonra Kabil'in düşmesine üç gün kala tahliyenin hızlandırılması için bastırdığını ileri sürmüştü.