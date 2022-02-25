Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama

25.02.2022 05:15

- Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya işgal düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna dair "güvenilir" raporların ardından ABD'nin duruma karşı...

- Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama

WASHINGTON - ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya işgal düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna dair "güvenilir" raporların ardından ABD'nin duruma karşı "öfkeli" olduğunu belirterek Rusya'yı kınadı.

Rusya'nın Ukrayna işgali aralıksız devam ederken, ABD Beyaz Saray'dan Rusya'yı kınama açıklaması geldi. Beyaz Saray basın toplantısında konuşan ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Çernobil nükleer santralinin nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna ilişkin "güvenilir" raporların ardından ABD'nin Rusya'yı kınadığını kaydetti. Sözcü Psaki, "Rus askerlerinin şu anda Çernobil santralinin personelini rehin tuttuğuna dair güvendirici raporlar bizi öfkelendiriyor. Nükleer atık tesislerini bakımını sağlamak ve korumak için gereken rutin kamu hizmeti çabalarını sona erdirebilecek bu yasadışı ve tehlikeli rehin alma, açıkçası inanılmaz derecede endişe korkutucu ve büyük ölçüde endişe vericidir. Bunu kınıyor ve serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama
Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama
Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama

YORUMLAR
500
Beyaz Saray, Rus askerlerinin Çernobil'de çalışanları rehin tutmasını kınadı Beyaz Saray, Rus askerlerinin Çernobil'de çalışanları rehin tutmasını kınadı Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı

Beyaz Saray, Çernobil, Nükleer, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 05:54:49. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan, Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin alan Rusya'ya kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement