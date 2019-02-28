Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Kushner Görüşmesine İlişkin Açıklama Açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Kushner Görüşmesine İlişkin Açıklama Açıklaması

25 dakika önce

Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Kushner Görüşmesine İlişkin Açıklama Açıklaması, System.String[]
Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kushner'in Erdoğan'la yaptığı görüşmede, ABD Uluslararası Pazarlıklar Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da hazır bulunduğunu kaydedildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington'un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca, bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:48 Kaynak: AA

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