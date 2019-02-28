Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

1 saat önce

Beyaz Saray, Erdoğan-Kushner görüşmesinde; Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü ve bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların ele alındığını bildirdi.

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama, System.String[]
Beyaz Saray, Erdoğan-Kushner görüşmesinde; Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü ve bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların ele alındığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:30 

İsrail, Filistin, Beyaz Saray, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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