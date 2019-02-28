Beyaz Saray'dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama
1 saat önce
Beyaz Saray, Erdoğan-Kushner görüşmesinde; Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü ve bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların ele alındığını bildirdi.
Beyaz Saray
, Erdoğan-Kushner görüşmesinde; Filistin
ve İsrail
arasındaki sorunların çözümü ve bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların ele alındığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:30
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