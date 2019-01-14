Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesi Açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesi Açıklaması

1 saat önce

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, (Türkiye ile) birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesi Açıklaması, System.String[]
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, (Türkiye ile) birlikte çalışma arzusunu dile getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, Amerikan birlikleri geri çekilmeye başlarken Suriye'de (iki ülke arasında) devam eden iş birliği de dahil birçok ikili meseleyi ve gelecekteki iş birliğine dair konuları ele aldı. Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, (Türkiye ile) birlikte çalışma arzusunu dile getirdi; aynı zamanda Türkiye'nin (Suriye'deki) Kürtlere ve DEAŞ'ın yenilmesinde birlikte çalıştığımız diğer SDG güçlerine Türkiye'nin kötü davranmamasının, ABD için önemine işaret etti."

Açıklamanın sonunda ise ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın salı günü Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile bir araya gelerek Suriye'deki iş birliğini ele alacakları belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Beyaz Saray, Güncel
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