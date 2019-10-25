Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'dan federal kuruluşlar için Washington Post ve NYT hamlesi
Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan federal kuruluşlar için Washington Post ve NYT hamlesi

Beyaz Saray'dan federal kuruluşlar için Washington Post ve NYT hamlesi

1 saat önce

Beyaz Saray, Washington Post ve New York Times (NYT) gazetelerine aboneliğini sonlandırırken, diğer federal kurumlara da aynı yönde adım atma çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan federal kuruluşlar için Washington Post ve NYT hamlesi, System.String[]

Beyaz Saray, Washington Post ve New York Times (NYT) gazetelerine aboneliğini sonlandırırken, diğer federal kurumlara da aynı yönde adım atma çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Tüm federal kurumların, Washington Post ve NYT aboneliklerini yenilememesi, vergisini veren vatandaşlar için yüz binlerce dolarlık büyük bir tasarruf olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Beyaz Saray'ın da her iki gazeteye aboneliğini sonlandırdığı ve artık bu gazetelerin kuruma gelmeyeceği belirtildi.

Trump'ın basınla savaşı

ABD Başkanı Trump, pazartesi gecesi Fox televizyonunda konuk olduğu bir programda, NYT ve Washington Post için "Onları Beyaz Saray'ın içinde istemiyoruz. Belki onların aboneliklerini sonlandırırız, onlar yalan haber yapıyorlar." yorumunda bulunmuştu.

Trump, sık sık CNN, NYT, Washington Post gibi ana akım basın kuruluşlarını "yalan haberler" yapmakla ve kendisine saldırmakla suçluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, New York Times, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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