Beyaz Saray'dan İran ile nükleer anlaşma konusunda "kısıtlamaların genişletilmesi ve uzatılması" vurgusu - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda ellerinde bir zaman çizelgesi olmadığını belirterek "Başkan Biden, ABD'nin diplomasi yoluyla nükleer kısıtlamaları genişletmesi ve uzatması, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri de dahil endişe konularına temas edilmesi gerektiğine inanıyor." açıklamasında bulundu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden yönetiminin seçim vaatlerinden biri olan İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunun sorulması üzerine Psaki "Ben anlaşmaya geri dönülmesi konusunda bir zaman çizelgesi veremem. Ancak tabii ki İran'ın nükleer anlaşmanın gerekliliklerine uyması lazım." ifadesini kullandı.

Psaki, daha önce de ifade ettikleri gibi ABD Başkanı Joe Biden'ın İran ile ilişkiler inşa etme konusunda şans gördüğünü aktararak "Biden, ABD'nin diplomasi yoluyla nükleer kısıtlamaları genişletmesi ve uzatması, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri de dahil endişe konularına temas edilmesi gerektiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

İran ile nükleer anlaşma konusunda, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını belirten Psaki, bu konuda ilerleme kaydedeceklerine inandıklarını kaydetti.

Biden, Putin'den Navalnıy'ın salıverilmesini istemiş

Psaki, Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın salıverilmesinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Daha önceki birçok kez bu konuda açık çağrıda bulunduk. Biden da Putin'e bu konuda çağrıda bulundu." diye konuştu.

Sözcü Psaki, Biden'ın bu çağrısına Putin'in ne yanıt verdiği konusunda ise yorum yapmadı.

Çin ile ilişkiler gözden geçiriliyor

ABD'nin önceki başkanı Donald Trump döneminde, Çin ile imzalanan birinci faz ticari anlaşmanın geleceğinin ne olacağının sorulması üzerine Psaki, dış politika önceliklerin müttefikleri ve ortaklarıyla Çin konusunda iş birliği ve iletişim olduğunu belirtti.

Psaki, sadece Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında değil, strateji ve güvenlik konusunda da kendilerine bir yol haritası çizeceklerini dile getirerek"Trump dönemindeki tüm politikaları gözden geçiriyoruz, buna Çin de dahil." yorumunu yaptı.