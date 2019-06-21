Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi
37 dakika önce
İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından Beyaz Saray'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre liderlerine İran brifingi verdiği belirtildi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:13
'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından Beyaz Saray
'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre liderlerine İran brifingi verdiği belirtildi.
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