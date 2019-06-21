Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi
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Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi

37 dakika önce

İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından Beyaz Saray'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre liderlerine İran brifingi verdiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi, System.String[]
İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından Beyaz Saray'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre liderlerine İran brifingi verdiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:13 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Beyaz Saray, Ekonomi
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