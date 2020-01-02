Beyaz Saray'dan kritik görüşmeye ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan kritik görüşmeye ilişkin açıklama - Son Dakika

Beyaz Saray'dan kritik görüşmeye ilişkin açıklama

6 saat önce

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan kritik görüşmeye ilişkin açıklama, System.String[]

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Trump'ın Erdoğan'a, dışarıdan yapılan müdahalelerin Libya'daki durumu karmaşıklaştırdığını söylediği belirtildi. Trump'ın hangi ülkelerden bahsettiği belirsizliğini korurken, Beyaz Saray bu konuda bir açıklamada bulunmadı. Görüşmenin, Libya Tezkeresi'ne onay alınmasının hemen ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Trump ve Erdoğan, bölgesel sorunların çözülmesinde diplomasinin önemine vurgu yaparken, liderlerin görüşmede Suriye konusunu da gündeme getirdiği belirtildi. Erdoğan ve Trump'ın İdlib'te süren gerginliğin azaltılması konusunda fikir birliğine vardıkları ifade edildi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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