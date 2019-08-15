Beyaz Saray'dan Ödül Alan Türk Akademisyen Doku Mühendisliği Alanında Çalışıyor
12 dakika önce
Indiana eyaletindeki Notre Dame Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Pınar Zorlutuna, Beyaz Saray tarafından verilen 'Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'ne layık görülen isimlerden biri.
Indiana
eyaletindeki Notre Dame Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Pınar Zorlutuna, Beyaz Saray
tarafından verilen 'Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'ne layık görülen isimlerden biri. Genç Türk akademisyen, onu bu ödüle taşıyan süreci ve çalışmalarını VOA Türkçe'ye anlattı
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:06
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