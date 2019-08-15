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Beyaz Saray'dan Ödül Alan Türk Akademisyen Doku Mühendisliği Alanında Çalışıyor

12 dakika önce

Indiana eyaletindeki Notre Dame Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Pınar Zorlutuna, Beyaz Saray tarafından verilen 'Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'ne layık görülen isimlerden biri.

Indiana eyaletindeki Notre Dame Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Pınar Zorlutuna, Beyaz Saray tarafından verilen 'Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'ne layık görülen isimlerden biri. Genç Türk akademisyen, onu bu ödüle taşıyan süreci ve çalışmalarını VOA Türkçe'ye anlattı
Beyaz Saray, Indiana, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:06 
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