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Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

4 saat önce

Beyaz Saray: "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alma kararı, F-35'lere katılımının devamını imkansız kılıyor.

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması, System.String[]
Beyaz Saray: " Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alma kararı, F-35'lere katılımının devamını imkansız kılıyor."
(İHA)
Beyaz Saray, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
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