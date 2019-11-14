Beyaz Saray'dan S-400 uyarısı: Diğer alanlarda ilerleme için bu sorunun çözülmesi şart

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Rusya'dan S-400 gibi gelişmiş askeri ekipmanlar almasının kendileri için ciddi sorunlar teşkil ettiğini ve bunu sürekli olarak görüştüklerini belirtti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump ikili görüşmeler sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında "Bugün bu konu hakkında konuştuk, gelecekte de konuşacağız. O durumu çözebileceğimizi umuyorum," ifadelerini kullandı.