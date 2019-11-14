Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'dan S-400 uyarısı: Diğer alanlarda ilerleme için bu sorunun çözülmesi şart
Son Dakika Dünya Beyaz Saray'dan S-400 uyarısı: Diğer alanlarda ilerleme için bu sorunun çözülmesi şart - Son Dakika Dünya

Beyaz Saray'dan S-400 uyarısı: Diğer alanlarda ilerleme için bu sorunun çözülmesi şart

6 saat önce

Erdoğan ve Trump'ın basın toplantısının ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada iki liderin sarfettiği sözlerden daha sert bir dil kullanıldı

Beyaz Saray'dan S-400 uyarısı: Diğer alanlarda ilerleme için bu sorunun çözülmesi şart, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Rusya'dan S-400 gibi gelişmiş askeri ekipmanlar almasının kendileri için ciddi sorunlar teşkil ettiğini ve bunu sürekli olarak görüştüklerini belirtti.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBeyaz Saray'da ağırlayan Trump ikili görüşmeler sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında "Bugün bu konu hakkında konuştuk, gelecekte de konuşacağız. O durumu çözebileceğimizi umuyorum," ifadelerini kullandı.

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Donald Trump, Beyaz Saray, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:16 
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