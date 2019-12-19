Beyaz Saray'dan Trump'ın azil oylamasına dair açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan Trump'ın azil oylamasına dair açıklama - Son Dakika

Beyaz Saray'dan Trump'ın azil oylamasına dair açıklama

6 saat önce

Temsilciler Meclisi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iki azil maddesinin oylanmasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray, "Bugün, Temsilciler Meclisi'nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti" dedi.

Beyaz Saray'dan Trump'ın azil oylamasına dair açıklama, System.String[]

Temsilciler Meclisi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iki azil maddesinin oylanmasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray, "Bugün, Temsilciler Meclisi'nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti" dedi.

Trump'a yönelik 'görevini kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' başlıklarından oluşan iki azil maddesinin Temsilciler Meclisi'nde oylanmasına ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bugün, Temsilciler Meclisi'nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti. Hiçbir Cumhuriyetçi oyu almadan ve yapılan yanlışın hiçbir kanıtı olmadan demokratlar, Trump'a yönelik yasadışı iki azil maddesini Temsilciler Meclisi'nden geçirdi" İfadeleri kullanıldı.

"ABD HALKI BU UTANÇ VERİCİ DAVRANIŞA KANMIYOR"

Ayrıca, tüm bu 'uyduruk' azil süreci boyunca, Trump'ın temel adalet ve yasaya uygun bir süreçten mahrum bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Tüm bu maskaralık, Demokratların, ülkenin halkı için çalışan bir Kongre'ye ihtiyaç duyduğunu unutmuş olduğuna işaret ediyor. Onların, Trump'a yönelik sonsuz nefreti, 2016 seçim sonuçlarını iptal etme ve 2020 seçimlerini uygunsuz şekilde etkileme isteklerini tetikliyor. ABD halkı bu utanç verici davranışa kanmıyor" dendi.

"BENİM DEĞİL, SİZİN PEŞİNİZDELER"

Öte yandan Trump da oylama sonrası Senatörlerin ve diğerlerinin kendi lehine attığı Tweet'leri Retweet'leyerek (yeniden Tweet'leme), üzerinde "Aslında onlar (Demokratlar) benim peşimde değil, sizin peşinizde. Ben sadece takıldıkları bir engelim" yazan bir fotoğrafını paylaştı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Salondan detay görüntü

-Birinci maddenin oylamasından görüntü

-İkinci maddesini oylamasından görüntü


Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Menajeri Beşiktaş'la görüştüklerini açıkladı
Son dakika: Türkiye genelinde çökme yaşayan Google için Türkiye'den açıklama geldi Hollanda mahkemesi sözlü taciz yasağını ifade özgürlüğüne aykırı buldu Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı

Son Dakika Haberleri
17:50 Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'un öncelikleri - Son Dakika
17:49 Kulalı öğrencilerden kitap okuma farkındalık etkinliği - Son Dakika
17:49 Bakan bekir pakdemirli tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağız - Son Dakika
17:48 Denizlispor başkanı ile restoran görevlileri arasında yaşanan tartışmanın iddianamesi hazırlandı - Son Dakika
17:47 BAHÇELİEVLER'DE MADDE BAĞIMLISI KİŞİ KENDİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİ(Ek Görüntü) - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:55:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz Saray'dan Trump'ın azil oylamasına dair açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]