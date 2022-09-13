Beyaz Saray, demir yolu işçilerinin olası grevini engelleme arayışında - Son Dakika
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Beyaz Saray, demir yolu işçilerinin olası grevini engelleme arayışında

13.09.2022 01:08
Beyaz Saray, demir yolu işçilerinin olası grevini engelleme arayışında

Beyaz Saray, demir yolu işçilerinin ülke ekonomisine günde 2 milyar dolara mal olabileceği belirtilen olası grevini önlemek için çözüm arayışına girdi.

Beyaz Saray, demir yolu işçilerinin ülke ekonomisine günde 2 milyar dolara mal olabileceği belirtilen olası grevini önlemek için çözüm arayışına girdi.

Amerikan basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki demir yolu işçilerinin olası grevi Biden yönetimini harekete geçirdi.

Olası bir grevin "kabul edilemez" olduğunu belirten kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden'ın taraflara çağrısına ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

Biden şirketler ve sendikalar ile temas halinde

Öte yandan kaynaklar, Biden'ın ve hükümet yetkililerinin olası bir grevi engellemek adına bugün demir yolu işletmecileri ve sendikaları ile temas halinde olduğunu aktardı.

Demir yolu işçilerinin olası grevinin ülke ekonomisine günde 2 milyar dolara mal olabileceği belirtiliyor.

Demir yolu işçileri 16 Eylül'de greve gidebilir

ABD'de demir yolu işçilerinin sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sonrası işçilerin olası grevi gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında demir yolu şirketleri ile işçiler arasında devam eden anlaşmazlığın çözülmesine yardımcı olmak amacıyla Başkanlık Acil Durum Kurulu'nun (PEB) oluşturulmasına yönelik bir kararname imzalamıştı.

Söz konusu kurulun, işçiler ile yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir yapı sağlayacağı, anlaşmazlığı araştıracağı ve kuruluşundan itibaren 30 gün içinde anlaşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin bir rapor sunacağı belirtilmişti.

Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda anlaşmaya varmak için 16 Eylül gece yarısına kadar süreleri olan demir yolu şirketleri ve işçiler, anlaşmaya varamamaları durumunda greve gidebilir.

Sendikalar ve demir yolu şirketleri şimdiye kadar görüşmelere katılan 12 sendikadan 5'i tarafından temsil edilen 21 bin işçiyi kapsayan geçici anlaşmalara vardı. Ancak yaklaşık 90 bin işçiyi temsil eden 7 sendikanın ise henüz sözleşmelerinde anlaşmaya varılamadı.

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Kaynak: AA

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