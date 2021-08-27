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Beyaz Saray: "Düşmanlarla çalışmak zorunda olduğumuz dünyadaki tek yer burası değil" - Son Dakika

Beyaz Saray: "Düşmanlarla çalışmak zorunda olduğumuz dünyadaki tek yer burası değil"

27.08.2021 22:50
Beyaz Saray:

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban ve ABD arasındaki iletişim hakkında gelen soruya, "Düşmanlarla çalışmak zorunda olduğumuz dünyadaki tek yer burası değil" yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban ve ABD arasındaki iletişim hakkında gelen soruya, "Düşmanlarla çalışmak zorunda olduğumuz dünyadaki tek yer burası değil" yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında, ABD ordusunun Afganistan'daki görevinin "en tehlikeli" aşamasına girdiğini belirterek, bu aşamada askerlerin ve teçhizatın geri getirileceğini ifade etti. Afganistan'dan tahliye edilenlerin sayısının önümüzdeki günlerde düşeceğini belirten Psaki, ABD'nin 31 Ağustos'a kadar geri çekilmeyi tamamlayacağını yineledi.

Psaki, Kabil'de dün düzenlenen bombalı saldırılar konusunda ise, "Açıkça burada bir şeyler ters gitti" dedi.

ABD'nin Kabil'deki terör saldırılarından sorumlu olanların "yakalayana kadar peşlerini bırakmayacağını" belirten Psaki, gazetecilerin Başkan Biden'ın failleri adalete teslim etmekle tatmin olup olmayacağı sorusuna ise, "Sanırım onların artık dünyada yaşamalarını istemediğini açıkça belirtti" dedi.

Psaki, yakın gelecekte Afganistan'da kurulacak olan Taliban hükümetinin tanınıp tanınmayacağı hakkında ise, "Gerçekten açık olmak istiyorum. ABD veya konuştuğumuz herhangi bir uluslararası ortak tarafından herhangi bir şekilde tanınmak için acelemiz yok" dedi.

Son haftalarda Taliban ve ABD arasındaki iletişim hakkında gelen soruya ise Psaki, "Düşmanlarla çalışmak zorunda olduğumuz dünyadaki tek yer burası değil" yanıtını verdi.

Kabil'deki terör saldırısı

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 170 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında 13 ABD askeri, 1'i çocuk 3 İngiltere vatandaşı bulunurken, 12 ABD askeri ile 2 İngiltere vatandaşı yaralanmıştı. - WASHINGTON

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Jen Psaki, Taliban, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Beyaz Saray: 'Düşmanlarla çalışmak zorunda olduğumuz dünyadaki tek yer burası değil' - Son Dakika


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