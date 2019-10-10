Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray, El-Kaide bombacısının öldürüldüğünü ilk kez teyit etti
Son Dakika Güncel Beyaz Saray, El-Kaide bombacısının öldürüldüğünü ilk kez teyit etti

Beyaz Saray, El-Kaide bombacısının öldürüldüğünü ilk kez teyit etti

1 saat önce

Beyaz Saray, El-Kaide'nin bombacısı ve örgütün üst düzey ismi olan İbrahim Asiri'nin, ABD'nin Yemen'deki terörle mücadele operasyonunda iki yıl önce öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray, El-Kaide bombacısının öldürüldüğünü ilk kez teyit etti, System.String[]

Beyaz Saray, El-Kaide'nin bombacısı ve örgütün üst düzey ismi olan İbrahim Asiri'nin, ABD'nin Yemen'deki terörle mücadele operasyonunda iki yıl önce öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bu açıklama ile El-Kaide'nin üst düzey bombacısı ve terörist koordinatörü olan İbrahim Asiri'nin, ABD'nin Yemen'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonunda iki yıl önce öldürüldüğünü ilk kez teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Asiri'nin, 2009, 2010 ve 2012'deki bazı bombalı saldırı planlarının içinde yer aldığına işaret edilen açıklamada, Asiri'nin aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın önceki Veliaht Prensi Muhammed bin Naif'e karşı yapılan suikast girişimindeki bombaları da yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Asiri'nin ölümü, Arap Yarımadasındaki El- Kaide'yi büyük ölçüde engelledi. ABD, artık bizim muhteşem milletimize bir tehdit teşkil etmeyene kadar Asiri gibi teröristlerin peşini bırakmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:26 Kaynak: AA
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