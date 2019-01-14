Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump Arasındaki Görüşmede, ABD'nin Suriye'den Geri Çekilmesi de Dahil...

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump Arasındaki Görüşmede, ABD'nin Suriye'den Geri Çekilmesi de Dahil...

7 dakika önce

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump Arasındaki Görüşmede, ABD'nin Suriye'den Geri Çekilmesi de Dahil..., System.String[]
Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:37 Kaynak: AA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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