Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump Arasındaki Görüşmede, ABD'nin Suriye'den Geri Çekilmesi de Dahil...
7 dakika önce
Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.
Beyaz Saray
, Erdoğan ile Trump
arasındaki görüşmede, ABD
'nin Suriye
'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:37 Kaynak: AA
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