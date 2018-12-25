Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray: Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye Davet Etti, Henüz Kesinleşen Bir Plan Yok
BBC

Beyaz Saray: Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye Davet Etti, Henüz Kesinleşen Bir Plan Yok

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini söylemesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada davet geldiği doğrulandı ancak henüz kesinleşen bir plan olmadığı belirtildi.

Beyaz Saray: Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye Davet Etti, Henüz Kesinleşen Bir Plan Yok, System.String[]
Beyaz Saray sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald TrumpTürkiye'ye davet ettiği doğrulandı ancak henüz netleşen bir ziyaret planı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Pazartesi günü Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini söylemiş, "Trump, 2019 yılında geleceğini söyledi" demişti.

Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley yazılı açıklamasında, daveti doğrulayıp "Henüz kesin bir plan olmamakla beraber, Başkan Trump gelecekte olası bir görüşmeye açık" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günkü konuşmasında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına da değindi.

Kalın, ABD'nin askerlerini çekmesinin ardından Türkiye Suriye'de IŞİD'le mücadeleyi devraldığında 'herhangi bir zafiyet yaşanmayacağını' söyledi.

Kalın, " 14 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Trump arasında yapılan telefon görüşmesi bütün sürecin seyrini değiştiren önemli bir karara vesile olmuştur. Bu yeni durum, sahadaki birçok dengenin yeniden değerlendirilmesini, yeni unsurların müzakeresini zorunlu kılmaktadır" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:56 

Beyaz Saray, Türkiye, Donald Trump, Dünya
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