Beyaz Saray: "Erdoğan ve Biden, Haziran'da düzenlenecek NATO zirvesinde yüz yüze görüşecek" - Son Dakika

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve iki liderin, Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek olan NATO zirvesinde yüz yüze görüşeceği duyuruldu.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın iki ülke arasında genişleyen işbirliği alanları ve yapıcı bir ikili ilişkinin önemine değindikleri belirtildi. Açıklamada iki liderin, Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek olan NATO zirvesinde yüz yüze görüşeceği de aktarıldı.

-İHA-