Beyaz Saray F-35 kararını açıkladı
3 saat önce
Beyaz Saray, "Türkiye'nin S-400 satın alması F-35 programına katılımını imkansız kılıyor.
Beyaz Saray
, " Türkiye
'nin S-400 satın alması F-35 programına katılımını imkansız kılıyor. F-35'ler Rusya
'nın istihbarat toplama platformuyla bir arada olamaz." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:52
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