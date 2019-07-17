Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray F-35 kararını açıkladı
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Beyaz Saray F-35 kararını açıkladı

3 saat önce

Beyaz Saray, "Türkiye'nin S-400 satın alması F-35 programına katılımını imkansız kılıyor.

Beyaz Saray F-35 kararını açıkladı, System.String[]
Beyaz Saray, " Türkiye'nin S-400 satın alması F-35 programına katılımını imkansız kılıyor. F-35'ler Rusya'nın istihbarat toplama platformuyla bir arada olamaz." açıklamasında bulundu.
Beyaz Saray, Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:52 
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