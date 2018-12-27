Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray: Fed Başkanı Powell "güvende"

Beyaz Saray: Fed Başkanı Powell "güvende"

11 dakika önce

ABD'de Trump'ın neden olduğu kaygılar giderilmeye çalışılırken, Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Mnuchin'in "güvende" olduğu açıklaması yapıldı.

Beyaz Saray: Fed Başkanı Powell
ABD'de Trump'ın neden olduğu kaygılar giderilmeye çalışılırken, Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Mnuchin'in "güvende" olduğu açıklaması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:59 

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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