Beyaz Saray: Fed Başkanı Powell "güvende"
11 dakika önce
ABD'de Trump'ın neden olduğu kaygılar giderilmeye çalışılırken, Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Mnuchin'in "güvende" olduğu açıklaması yapıldı.
ABD
'de Trump
'ın neden olduğu kaygılar giderilmeye çalışılırken, Fed
Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Mnuchin'in "güvende" olduğu açıklaması yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:59
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