Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray: Görüşmeler Verimliydi Ama Henüz Anlaşma Yok

Beyaz Saray: Görüşmeler Verimliydi Ama Henüz Anlaşma Yok

1 saat önce

– Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Kim Jong-un'un "çok verimli ve yapıcı" bir toplantı yaptıklarını ancak bir anlaşamaya varılmadığını duyurdu.

Beyaz Saray: Görüşmeler Verimliydi Ama Henüz Anlaşma Yok, System.String[]
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Kim Jong-un'un "çok verimli ve yapıcı" bir toplantı yaptıklarını ancak bir anlaşamaya varılmadığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan gelen yazılı açıklamada, iki liderin nükleer silahsızlanma ve ekonomi odaklı kavramlar için farklı yaklaşımları tartıştıkları ve bir sonraki görüşmelerini hevesle bekledikleri belirtildi.

Söz konusu zirvenin progamının "ani bir şekilde" değiştiği belirtilirken, liderlerin arasında imzalanması planlanan ikili anlaşma ve çalışma yemeğinin de iptal edildiği duyuruldu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer de, ABD Temsilciler Meclisi komitesinde yaptığı konuşmada, ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini, ancak görüşmelerin sonucuna ilişkin bir yorum yapmak için "henüz erken" olduğunu söyledi.

Ticaret görüşmelerinin bir süreç olduğunu ve iki ülke arasındaki tüm sorunların hemen çözümlenemeyeceğini hatırlatan Lightizer, Çin'de, özellikle ABD'li işçiler için adaletsiz olan piyasa karşıtı uygulamaları içeren "büyük meseleleri" düzeltmeye yardımcı olacak yapısal değişiklikler yapmak isteyen reformcular olduğunu söyledi.

Devlet kapitalizmi ve teknoloji hırsızlığı değil piyasa çıktılarının kazananları belirlemesi gerektiğini vurgulayan Lighthizer, Çin'in daha önce uygulamalarını değiştirme sözünü tutmadığı için anlaşmanın uygulanabilirliğini sağlamanın anlaşmanın en önemli parçası olduğunu söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:37 Kaynak: DHA

Kuzey Kore, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisi Ahmet Kural'la Şiddet Gerekçesiyle Mahkemelik Olan Sıla, Amerika Medyasına Haber Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti

Maduro, Sorularını Beğenmediği Bir Grup Gazeteciyi Sınır Dışı Etti Irak'tan Dünyayı Ayağa Kaldıracak İddia: DEAŞ Lideri ABD'nin Koruması Altında Geziyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:12:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray: Görüşmeler Verimliydi Ama Henüz Anlaşma Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]