Beyaz Saray: "Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlama getirilecek" - Son Dakika

Beyaz Saray: "Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlama getirilecek"

30.04.2021 23:22
Beyaz Saray:

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde korona virüs vakalarında yaşanan olağanüstü artış nedeniyle ülkeden ABD'ye seyahatlere 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlama getirileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde korona virüs vakalarında yaşanan olağanüstü artış nedeniyle ülkeden ABD'ye seyahatlere 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlama getirileceğini açıkladı.

ABD, günlük vaka sayılarının 300 bini geçtiği Hindistan ile hava trafiğine kısıtlama getiriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan'da son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle söz konusu ülkeden ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini belirtti. Kısıtlama kararının 4 Mayıs tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağını kaydeden Psaki, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) tavsiyesi üzerine Biden yönetimi, Hindistan'dan seyahatleri acilen kısıtlayacak. Karar, Hindistan'daki olağanüstü yüksek Covid-19 vaka sayıları ve Covid-19 mutasyonları ışığında uygulanacak" dedi.

Beyaz Saray yetkilileri, Biden yönetiminin son 14 gün içinde Hindistan'da bulunan yabancı uyrukluların ABD'ye girişini kısıtlayan bir kararname çıkaracağını ve havayolları firmalarına da bu konuda bilgi verildiğini kaydetti.

Öte yandan kısıtlama kararı, ABD vatandaşları, yasal olarak kalıcı oturma izni olanlar ve muafiyeti olan diğer kişiler için geçerli olmayacak. Tüm uluslararası seyahat edenlere uygulandığı gibi Hindistan'dan seyahat eden ve bu kriterlere uyan kişilerin, ülkeyi terk etmeden önce Covid-19 testinden negatif sonuç alması gerekecek. Covid-19'a karşı aşılanmamış kişiler ise karantinaya alınarak, Hindistan'dan ABD'ye geldikten sonra tekrar negatif test sonucu göstermeleri istenecek.

HİNDİSTAN'DA SON 24 SAATTE 386 BİN 452 VAKA

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle hastanelerde boş yatakların, ilaçların ve oksijen tüplerinin tükendiği Hindistan'da son 24 saatte 386 bin 452 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya ulaşmıştı. Ülkede son 24 saatte görülen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında bir kez daha rekor kırılmıştı. Son 1 haftadır vaka sayısının 300 binin üzerinde seyrettiği Hindistan'da 29 Nisan'da 379 bin 257, 28 Nisan'da 360 bin 960, 27 Nisan'da 323 bin 144, 26 Nisan'da 331 bin 372, 25 Nisan'da 349 bin 313, 24 Nisan'da 346 bin 786, 23 Nisan'da 332 bin 730, 22 Nisan'da 314 bin 835 vaka kaydedilmişti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı da 208 bin 330 olmuştu.

-İHA-

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, India, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: 'Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlama getirilecek' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek         
23:31
Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım         
21:52
İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek         
20:46
Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var         
19:17
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza         
16:44
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu         
15:44
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek         
14:09
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 00:41:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz Saray: "Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlama getirilecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement