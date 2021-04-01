Beyaz Saray, Hong Konglu 7 muhalifin suçlu bulunması nedeniyle Pekin yönetimini eleştirdi - Son Dakika

Beyaz Saray, Hong Konglu 7 muhalifin suçlu bulunması nedeniyle Pekin yönetimini eleştirdi

01.04.2021 22:01
Beyaz Saray, Hong Konglu 7 muhalifin suçlu bulunması nedeniyle Pekin yönetimini eleştirdi, System.String[]

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hong Kong'da 7 eski milletvekilinin 2019'da yasa dışı protesto organize etmek ve protestoya katılmaktan suçlu bulunmasına, "Bugün demokrasi yanlısı aktivistlere suç isnat edilmesi, Pekin yönetiminin barışçıl muhalefeti ve Hong Kong'u nasıl parçalamaya çalıştığının...

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hong Kong'da 7 eski milletvekilinin 2019'da yasa dışı protesto organize etmek ve protestoya katılmaktan suçlu bulunmasına, "Bugün demokrasi yanlısı aktivistlere suç isnat edilmesi, Pekin yönetiminin barışçıl muhalefeti ve Hong Kong'u nasıl parçalamaya çalıştığının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkemenin, muhalif medya patronu Jimmy Lai ve 6 eski milletvekilini 2019'da yasa dışı protesto organize etmek ve protestoya katılmaktan suçlu bulmasını eleştiren Psaki, bu gelişmeyi "siyasi motivasyonlu" bulduklarını kaydetti.

Psaki, "Bugün, demokrasi yanlısı aktivistlere suç isnat edilmesi, Pekin yönetiminin barışçıl muhalefeti ve Hong Kong'u nasıl parçalamaya çalıştığının bir göstergesidir." eleştirisinde bulundu.

Söz konusu 7 kişinin, Hong Kong'un özgürlüğü için sokağa dökülen 1,7 milyon kişi arasında olduğunu belirten Psaki, "Bugünkü gelişme, Pekin yönetiminin Hong Kong'un özgürlüğünü elinden almak istemesi ve İngiltere Ortak Deklarasyonu kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmemesinin bir başka örneğidir." dedi.

Çöpe giden 15 milyon doz Johnson&Johnson aşısı, ABD stoklarını etkilemeyecek

Baltimore'da Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitmesi konusuna da değinen Psaki, "Bu durum ABD stoklarını etkilemeyecek." dedi.

Psaki, Başkan Joe Biden'ın 2 haftada bir rutin kontrolleri kapsamında Kovid-19 testi yaptırdığını ve test sonucunun negatif olduğunu bildirdi.

"Silah reformu" çağrısı

California'da dün yaşanan ve 1'i çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin Psaki, Biden'ın Kongrenin silah satışı için arka plan soruşturmasında reform içeren yasa tasarısını değiştirmesi gerektiğini vurguladığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Hong Kong, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Hong Konglu 7 muhalifin suçlu bulunması nedeniyle Pekin yönetimini eleştirdi - Son Dakika


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