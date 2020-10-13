Beyaz Saray için yarıştığını unutan Joe Biden, Trump'ın diline düştü - Son Dakika

Beyaz Saray için yarıştığını unutan Joe Biden, Trump'ın diline düştü

13.10.2020 07:29

ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi dünya gündeminde yer aldı. Bu durumu kullanmak isteyen Trump, Biden'ı eleştirerek, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım " dedi.

ABD ve dünya basınında gündem Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden oldu. Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde konuşan Biden, seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini söyledi ve "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu" dedi.

VALİNİN ADINI UNUTTU

Gün içindeki tek gafı bu olmayan Biden, Ohio'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney'in adını hatırlayamadı. Biden'ın art arda yaptığı bu gaflar ABD'de eleştiri konusu olurken, mevcut başkan Donald Trump da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BUNLARIN BİRİNİ BEN YAPSAYDIM YARIŞTA SAF DIŞI BIRAKILIRDIM"

Biden'ı Twitter üzerinden eleştiren Trump, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray için yarıştığını unutan Joe Biden, Trump'ın diline düştü

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray için yarıştığını unutan Joe Biden, Trump'ın diline düştü - Son Dakika Dünya

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