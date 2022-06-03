Beyaz Saray'ın Afrikalı Amerikan Personeli Kitlesel "Blaxit" Kapsamında İşten Ayrılıyor - Son Dakika
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Beyaz Saray'ın Afrikalı Amerikan Personeli Kitlesel "Blaxit" Kapsamında İşten Ayrılıyor

03.06.2022 10:42
Beyaz Saray'ın Afrikalı Amerikan Personeli Kitlesel "Blaxit" Kapsamında İşten Ayrılıyor

Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Nasıl başarılı olunacağına yönelik net bir altyapı yoksa bu mekanda sanki orada değilmişçesine görünmez hale gelirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Nasıl başarılı olunacağına yönelik net bir altyapı yoksa bu mekanda sanki orada değilmişçesine görünmez hale gelirsiniz" ifadelerini kullandı.

NEW YORK, 2 Haziran (Xinhua) -- ABD'li haber portalı Politico'da Salı günü çıkan bir habere göre geçen yılın sonlarından itibaren Beyaz Saray'da çalışan 20'den fazla siyah yardımcı, Joe Biden Yönetimi'nden ayrıldı. Bu kitlesel işten ayrılışlar, "siyahların çıkışı" anlamına gelen "Blaxit" olarak anılmaya başlandı. Ayrılan personelin bazıları ek kariyer ya da eğitim fırsatlarını kovalamak üzere dostane şekilde giderkenbazıları da akıl hocalarının olmaması ve fırsat verilmemesinden yakındı.

Haber portalına konuşan mevcut personelden biri, "Bizler buradayız ve çok fazla iş yapıyoruz, ama karar verenler bizler değiliz ve karar verenlerden olmak için gerçek bir yol bulunmuyor" dedi ve ekledi: "Gerçek bir geri besleme yok ve herhangi bir şekilde terfiye yönelik net bir yol bulunmuyor." İşe başlamaları için genel olarak çok sayıda siyah insanın alındığını ama onları burada tutmak ya da onların başarılı olmalarına yardımcı olmak için herhangi bir altyapı kurulmadığını vurgulayan başka bir Beyaz Saray yetkilisi, "Nasıl başarılı olunacağına yönelik net bir altyapı yoksa bu mekanda sanki orada değilmişçesine görünmez hale gelirsiniz" ifadelerini kullandı. Eski bir yetkili de bazı kişilerin en iyi deneyimleri yaşamadıklarını ve bunun büyük bir bölümünün, siyah liderliğin ölümüyle alakalı olduğunu teyit etti. Yetkili, "Herhangi bir iş yerini düşünün. Siyahların gidip danışabileceği, strateji alabileceği ve kendilerine akıl hocalığı yapacak birtakım kişilere ihtiyacı var ve bizlere akıl hocalığı yapabilecek çok fazla insan yok" diye ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray'ın Afrikalı Amerikan Personeli Kitlesel 'Blaxit' Kapsamında İşten Ayrılıyor - Son Dakika

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