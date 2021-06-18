Beyaz Saray'ın Biden-Putin zirvesinden önce Ukrayna'ya askeri yardım paketini dondurduğu iddia edildi - Son Dakika

Beyaz Saray'ın, Rusya'nın sınıra asker yığmasının ardından Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde askeri yardım paketi hazırladığı ancak ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 16 Haziran'da yapılan zirve öncesi bu paketi dondurduğu öne sürüldü.

Politico gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın nisan ayında Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının ardından Beyaz Saray, Ukrayna'ya bir yardım paketi üzerinde çalışmaya başladı.

Yetkililer, 100 milyon dolarlık bir silah yardımı hazırladı ancak söz konusu paket 16 Haziran'daki Biden-Putin zirvesi öncesi donduruldu.

Biden-Putin zirvesinin açıklanmasının ardından Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını azaltması nedeniyle böyle bir adım atıldığını belirten yetkililer, bu paketin hala masada olduğunu ve her an Ukrayna'ya gönderilebileceğini söyledi.

Söz konusu yardım paketinin içinde kısa menzilli hava savunma sistemleri, küçük silahlar, tanksavar silahların yer aldığı kaydedildi.