Beyaz Saray'ın en eski çalışanı koronavirüsten öldü

Beyaz Saray görevlisi Wilson Roosevelt Jerman, görevi boyunca 11 ABD başkanına hizmet etmiş ve Başkan Obama zamanında emekliye ayrılmıştı. Jerman, geçtiğimiz günlerde 91 yaşında, koronavirüsten hayatını kaybetti.

Beyaz Saray görevlisi Jerman, 1957 yılında Başkan Dwight D. Eisenhower zamanında temizlik görevlisi olarak işe başladı. Başkan John F. Kennedy zamanında terfi alarak Beyaz Saray'da 'hizmet görevlisi' (butler) oldu. Jerman, 2012 yılına kadar 11 ABD başkanına hizmet etti. Geçtiğimiz günlerde torunu Shanta Taylor Gay tarafından yapılan açıklamada, Jerman'ın koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklandı.