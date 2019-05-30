Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi
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Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi

35 dakika önce

ABD'de Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

ABD'de Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çarşamba günü meydana gelen olay sonrası söz konusu kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Dünya
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