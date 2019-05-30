Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi
35 dakika önce
ABD'de Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:08
ABD'de Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çarşamba günü meydana gelen olay sonrası söz konusu kişi hastaneye kaldırılmıştı.
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