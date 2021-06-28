Beyaz Saray: Irak'ta Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırının amacı gerginliği sınırlandırmak - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin dün gece Irak- Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik hava saldırısının amacının "bölgedeki gerginliği sınırlandırmak" olduğunu açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin dün gece Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısına değinen Psaki, "Biden dünkü saldırı kararını, bize yurt dışındaki personelimizi savunma hakkı veren anayasanın 2. maddesi uyarınca almıştır. Hedef alınan yerler, İran destekli milislerin silah deposu ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları merkezi olarak kullanıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, söz konusu saldırıların hem ABD hem de uluslararası kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğinin altını çizerek, "Başkan Joe Biden'a göre bu saldırılar gerekli, uygun ve kasıtlı bir eylemdi. Yapılan saldırıların amacı bölgedeki gerginliği sınırlandırmaktı. Bölgedeki personelimizi ve müttefiklerimizi korumak için gerekli ve uygun tüm adımları atacağız." mesajını verdi.

Söz konusu saldırının İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in bugün Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret ile bağlantılı olup olmadığı sorusuna ise Psaki, "Hayır." yanıtını verdi.

Psaki, İran'ın bölgedeki birçok eyleminin "kötü niyetli" olduğunu ifade ederek, bir taraftan nükleer görüşmeler sürerken, ABD'nin çıkarlarını zedeleyecek eylemlere de gerekli yanıtları vermekten geri durmayacaklarını söyledi.

ABD güçleri, Irak-Suriye sınırında bulunan Haşdi Şabi milislerine yönelik hava saldırısı düzenlemişti. Haşdi Şabi tarafı, bu saldırıda 4 milisin öldüğünü açıklamıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul de söz konusu saldırının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu reddettiklerini açıklamıştı.