Beyaz Saray: İran'ın uranyum zenginleştirmesine yönelik provokatif açıklamasından endişeliyiz - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığına yönelik açıklamasının ardından, "Bu provokatif açıklamadan dolayı endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi'nin, açıklamasına ilişkin Psaki, "İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmelerine yönelik provokatif açıklamasını ciddiye alıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ülkeler ve Almanya (P5+1) bu adıma karşı çıkmak için birleşmeli." ifadesini kullandı.

Psaki, İran'ın nükleer anlaşmanın tüm koşullarına geri dönmek için ortak bir hedef olduğunun altını çizerek, geçen hafta Viyana'da yapılan İran ile nükleer anlaşma görüşmelerine dolaylı olarak katıldıklarını ve bu görüşmelerin "yapıcı" olduğuna inandıklarını aktardı.

Viyana'daki görüşmelerin bu hafta devam etmesini beklediklerini vurgulayan Psaki, "Diplomatik yolun, ilerlemek için tek yol olduğunu düşünüyoruz. Diplomatik yol, bir sonuca ulaşmak için en iyi yol. Ama bu bizim endişelerimizi dile getirmekten kaçınacağımız anlamına gelmiyor. P5+1 ülkelerin de aynı endişelerini dile getirmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Psaki, İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz uranyum zenginleştirme tesisine yapılan saldırının arkasında İsrail'in olduğuna dair iddialara yönelik ise "Bu saldırının kaynağı ya da amacına yönelik şu anda ulaştığımız bir sonuç yok." dedi.

Biden yarın Afganistan'dan çekilme planını açıklayacak

?Öte yandan ABD askerlerinin Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar çekilme planına ilişkin tarih vermekten kaçınan Psaki, "Başkan Biden yarın Afganistan'da izlenecek yol konusunda bir açıklama yapacak. Bu açıklamada ABD askerlerinin geri çekilmesine yönelik plan ve zaman çizelgesi de olacak." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın seçilmeden önceki açıklamalarında Afganistan'dan çekilmeye sıcak bakmadığı yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine, "Başkan Biden, Afganistan'da askeri bir çözüm olmadığı görüşüne halen sadık. Çok uzun zamandır oradayız. Biden, taraflar arasındaki müzakereleri desteklemeye devam edecek." diye konuştu.

Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararını yakın danışmanlarıyla görüşerek aldığının da altını çizen Psaki, "Biden, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları kapsamında kararlar alıyor, bunun içinde dünyanın diğer yerlerinde ortaya çıkan tehditler de dahil." yorumunu yaptı.