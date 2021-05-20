Beyaz Saray: İsrail ve Hamas çatışmanın bitirilmesine yönelik pozisyon almalı - Son Dakika

Beyaz Saray: İsrail ve Hamas çatışmanın bitirilmesine yönelik pozisyon almalı

20.05.2021 22:02
Beyaz Saray: İsrail ve Hamas çatışmanın bitirilmesine yönelik pozisyon almalı, System.String[]

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in ve Hamas'ın artık çatışmaların sona erdirilmesi yönünde pozisyon almaları gerektiğini vurgularken potansiyel bir ateşkesi teyit edemeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in ve Hamas'ın artık çatışmaların sona erdirilmesi yönünde pozisyon almaları gerektiğini vurgularken potansiyel bir ateşkesi teyit edemeyeceğini belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin Filistin'de son günlerde yaşananlara yönelik sorularını yanıtladı.

Bölgedeki sorunun çözümüne yönelik "sessiz ve yoğun" diplomasilerini sürdürdüklerini belirten Psaki, "2014'e baktığımızda bölgedeki çatışmaların bitmesi 51 gün sürmüştü. Şu anda çatışmaların 10'uncu günündeyiz. Gün geçtikçe can kayıpları artıyor, Filistinlilerin yaşamını yitirmesi gerçek bir trajedi." ifadesini kullandı.

Psaki, bölge ile sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizerek, "Biz bu çatışmaların sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Potansiyel bir ateşkes anlaşmasına ilişkin haberleri gördük. Bu oldukça umut verici ancak biz anlaşmalar konusunda fazla konuşamayız." diye konuştu.

İsrail ve Filistin'in yanı sıra bölgedeki lider ülkelerle bugüne kadar 80'den fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Psaki, son olarak Başkan Joe Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştüğünü ve görüşmenin içeriğine ilişkin detaylı bir açıklama yapacaklarını kaydetti.

Senato ve Temsilciler Meclisindeki Demokratların İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışının durdurulmasına yönelik sunduğu yasa tasarılarına doğrudan yorum yapmaktan kaçınan Psaki, "Ancak şunu söyleyebilirim, İsrail'e uzun yıllara dayanan daimi bir güvenlik ve stratejik ortaklığımız var." dedi.

Psaki ve Fox News muhabirinin tartışması toplantıya damga vurdu

Psaki'nin, Fox News Muhabiri Peter Doocy ile yaptığı tartışma da basın toplantısının en dikkat çekici anları oldu.

Doocy Psaki'ye Biden'ın dünyadaki büyük problemlere çözüm vaadiyle başa geldiğine ve neden İsrail-Filistin konusuna çok fazla dahil olmadığını sorması üzerine Psaki, "Biden'ın Sisi ile yaptığı telefon görüşmesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı 4 telefon görüşmesini ve dünya liderleri ile yaptığımız 80 görüşmeyi görmüyor musunuz?" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Doocy, "Biden, Netanyahu'yu uzun süredir tanıdığını söylüyor ancak Netanyahu'nun dünkü gerginliğin azaltılması çağrısında Biden'ı yok saydığını görmüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Psaki ise, "Biz inandığımız yolda ilerliyoruz. İsrail'in operasyonlarının azaltacağı bir pozisyon almasını istiyoruz." demekle yetindi.

Hamas ve İsrail'e "çatışmayı bitirme" çağrısı

Bölgede çatışmaların durması için her iki tarafa da baskılarını sürdüreceklerini ifade eden Psaki, "Taraflar, bu çatışmayı bitirmeye yönelik pozisyon almalılar. Bizim kesin amacımız çatışmaların durması. Bu konudaki diplomasimizi de sürdürüyoruz." dedi.

Psaki, Biden yönetiminin İsrail'e net mesajının ne olduğunun sorulması üzerine, "İsrail'in askeri hedeflerini büyük oranda gerçekleştirdiğine inanıyoruz. Kendi halkını ve Hamas'ın binlerce roketine yanıt vermek için bu hedefleri koymuşlardı. Şimdi artık operasyonlarını yavaşlatma zamanı." diye konuştu.

Psaki insan hakları sorusuna yanıt veremedi

Bir muhabir Psaki'ye, "Filistin'de 65'i çocuk 230 sivil yaşamını yitirdi. 50 bin kişi yerinden edildi. Biden yönetimi dış politikada insan haklarını öne çıkarıyor. Neden Filistinli çocukların yaşamlarını korumak için daha fazla şey yapmıyorsunuz ve en yakın müttefikiniz İsrail'e daha fazla baskı uygulamıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Bu soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan Psaki, amaçlarının çatışmaları önlemek olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Demokratlar arasındaki ayrışmayı görmezden geldi

Psaki, Kongredeki Demokrat isimlerin Demokrat Başkan Joe Biden ile İsrail konusunda görüş ayrılığı yaşadığına ilişkin bir soruya ise, "Görüş ayrılıkları, taktikler ve yöntemler konusunda. Yoksa hepimizin ortak amacı bu çatışmanın bitmesi, bu da yeterince birleştirici bir mesaj." karşılığını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: İsrail ve Hamas çatışmanın bitirilmesine yönelik pozisyon almalı - Son Dakika


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