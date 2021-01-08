Beyaz Saray, Kongre baskınını kınadı - Son Dakika

Beyaz Saray, Kongre baskınını kınadı

08.01.2021 01:35
Beyaz Saray, Kongre baskınını kınadı, System.String[]

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, çarşamba günkü Kongre baskınını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, çarşamba günkü Kongre baskınını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

McEnany, dün Trump taraftarlarının ABD Kongresini basması sonrasında Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıktı.

Tüm Beyaz Saray adına bir konuşma yaptığının altını çizen McEnany, "Milletimizin Kongresinde gördüğümüz şeyler, ayıp ve Amerikan değerlerine aykırıdır. Bu yaşananları yönetimimiz adına en güçlü şekilde kınıyoruz. Kanunsuzca hareket edenler yargılanmalıdır." diye konuştu.

Protesto hakkının Anayasanın 1. ek maddesi ile korunduğunu belirten McEnany, " Washington'da ve ülke genelinde gördüklerimiz, bu hakkı kullanmak değildi. Çarşamba günü ülkemizin Kongresinin koridorlarında yaşananlar da bu hakkın kullanılması değildi." dedi.

Olaylarda can kaybı ve yaralanmaların olmasından dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren McEnany, güvenliği sağlayan güçleri de "kahramanlar" olarak nitelendirdi.

McEnany, "Dün Kongre binamızı şiddet eylemleriyle işgal edenler, bu yönetimin tüm değerlerine karşıdır. Beyaz Saray'daki herkes, iktidarın düzenli bir şekilde devredilmesini sağlamak için çalışmaktadır. Şimdi Amerika için bir araya gelme ve şiddeti reddetme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Kongre baskınını kınadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık "Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı
Türkiye, Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iddiaları yalanladı Türkiye, Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iddiaları yalanladı         
00:57
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu         
00:06
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre'yi transfer etti Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre'yi transfer etti         
23:51
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti         
22:02
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 01:50:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz Saray, Kongre baskınını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei