Beyaz Saray Kongreden Ukrayna için 6,4 milyar dolarlık fonu onaylamasını talep etti - Son Dakika
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Beyaz Saray Kongreden Ukrayna için 6,4 milyar dolarlık fonu onaylamasını talep etti

27.02.2022 00:42
Beyaz Saray Kongreden Ukrayna için 6,4 milyar dolarlık fonu onaylamasını talep etti

Beyaz Saray'ın, Rusya'nın saldırısı ile karşı karşıya olan Ukrayna'ya yardım için Kongreden 6,4 milyar dolarlık ek fonu onaylamasını talep ettiği belirtildi.

Beyaz Saray'ın, Rusya'nın saldırısı ile karşı karşıya olan Ukrayna'ya yardım için Kongreden 6,4 milyar dolarlık ek fonu onaylamasını talep ettiği belirtildi.

Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray'ın Kongre üyeleri ile yaptığı bir görüşmede Kongreden Ukrayna'ya yardımlar için 6,4 milyar dolarlık ek fonu onaylamasını istediğini aktardı.

Yetkililer bu fonun 2,9 milyar dolarının Ukrayna'ya insani yardım ile Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerine güvenlik yardımı için ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına aktarılacağını bildirdi.

Ayrıca söz konusu fonun 3,5 milyar doları da ABD Savunma Bakanlığına aktarılacak.

Amerikan basını, ABD'li Kongre üyelerinin Rusya'nın saldırılarına ortak tepki gösterdiğini ve söz konusu fonu onaylayabileceğini yazdı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Kongreden Ukrayna için 6,4 milyar dolarlık fonu onaylamasını talep etti - Son Dakika


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