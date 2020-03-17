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Beyaz Saray, koronavirüs nedeniyle 850 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi önerecek
6 saat önce
ABD yönetimi, ülkede koronavirüsünün ekonomiye yaptığı darbeyi hafifletmek için 850 milyar dolar tutarında mali teşvik paketi önerecek.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, ülkede koronavirüsün ekonomiye yaptığı darbeyi hafifletmek için 850 milyar dolar tutarında mali teşvik paketi önerecek.
Basına sızan bilgiye göre, Beyaz Saray, işletmeleri ve vergi mükelleflerini rahatlatmak için hazırlanan yardım paketinin bu hafta içinde Kongre'de onaylanmasını isteyecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:04
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