Beyaz Saray, Kuzey Kore politikasının incelemesini tamamladı - Son Dakika

Beyaz Saray, Kuzey Kore'ye ilişkin politika incelemelerini tamamladıklarını ve yönetimin hedefinin Kore Yarımadasının tamamen nükleerden arındırılması olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'a Pennsylvania ziyaretinde eşlik eden Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bugün basında ABD'nin Kuzey Kore politikasına yönelik incelemesinin tamamlandığı haberlerinin sorulması üzerine Psaki, "Derinlemesine, titizlikle ve kapsamlı bir şekilde yürüttüğümüz Kuzey Kore politika incelemesini tamamladığımız haberlerini doğrulayabilirim." ifadesini kullandı.

Bu süreçte dışarıdan birçok uzman ve eski yönetim yetkilileri ile görüştüklerin vurgulayan Psaki, "Biden yönetiminin amacı, Kore Yarımadasının nükleerden tamamen arındırılmasıdır. Daha önceki 4 yönetimin bu doğrultudaki çabalarının sonuç vermediğinin de farkındayız." diye konuştu.

ABD'nin politikasının ölçülü ve pratik olacağının altını çizen Psaki, "Politikamız büyük bir pazarlıktan karlı çıkmaya odaklanmayacak ya da stratejik sabra dayalı olmayacak. Politikamız, ölçülü ve pratik bir yaklaşım çağrısında bulunacak ve Kuzey Kore ile diplomasi yollarını arayacak." dedi.