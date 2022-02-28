Beyaz Saray nükleer alarm seviyesini değiştirmedi - Son Dakika
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Beyaz Saray nükleer alarm seviyesini değiştirmedi

28.02.2022 22:43
Beyaz Saray nükleer alarm seviyesini değiştirmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer silahları da içeren caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından Biden yönetiminin gerilimi azaltmak istediğini söyleyerek, ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini açıkladı. Psaki, "Kendi değerlendirmemizi değiştirmedik, ancak Rusya'nın tehditlerini kullanma konusunda da çok net olmamız gerekiyor. Şu anda yapmak istediğimiz tek şey gerilimi azaltmak" dedi.

(İHA)

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Beyaz Saray: Şu anda nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok Beyaz Saray: Şu anda nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor! Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!

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Kaynak: İHA

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