Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi - Son Dakika

Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

15.10.2020 07:21

ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray'ın önüne gelen iki yüz civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı.

Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.

Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi - Son Dakika

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