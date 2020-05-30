ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de gösteri düzenlendi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de gösteri düzenlendi. Beyaz Saray'ın önündeki "La Fayette" parkında toplanan grup ellerinde pankartlarla Floyd için adalet istedi.
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31.05.2020 03:28:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz Saray önünde Floyd protestosu - Son Dakika