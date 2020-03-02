Beyaz Saray önünde, İdlib Şehitlerini anma töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Saray önünde, İdlib Şehitlerini anma töreni - Son Dakika

Beyaz Saray önünde, İdlib Şehitlerini anma töreni

6 saat önce

ABD'de yaşayan Türkler, İdlib şehitlerini anmak için Beyaz Saray önünde bir araya gelerek saldırı ve rejim güçlerini protesto etti.

Beyaz Saray önünde, İdlib Şehitlerini anma töreni, System.String[]

ABD'de yaşayan Türkler, İdlib şehitlerini anmak için Beyaz Saray önünde bir araya gelerek saldırı ve rejim güçlerini protesto etti.


Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Square parkta toplanan yüzlerce kişi İdlib'te rejim saldırısında hayatını kaybeden Türk askeri için anma töreni düzenledi. Saldırıyı kınayan vatandaşlar sloganlar atarak rejim güçlerini protesto etti. İdlib şehitleri için dualar edilmesi ve Kuran-ı Kerim okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. ABD, Türkiye ve Suriye bayrakları taşıyan katılımcılar "Her şey vatan için. Vatan sana canım feda. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Terörist Esad" sloganları attı.


Rejim karşıtı Suriyeliler ve diğer Türk Cumhuriyetlerine bağlı derneklerin de destek verdiği Türkler, Türk-Amerikan toplumu olarak devletin, milletin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını ifade etti.


Törende yapılan açıklamalarda ise, "Her zaman olduğu gibi, devletimizin ve ordumuzun yanındayız" ifadeleri kullanılarak, İdlib'deki saldırıda şehit edilen Mehmetçiklerin ve o acı günün unutulmayacağına vurgulandı.


Törende İdlib'de şehit edilen askerlerin isimlerinin okunup hep bir ağızdan "Burada" denilmesi ise duygu dolu anlar yaşattı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
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