Beyaz Saray önünde İsrail'le normalleşme anlaşmasına protesto - Son Dakika

Beyaz Saray önünde İsrail'le normalleşme anlaşmasına protesto

Filistin asıllı Amerikalılar ve Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudiler, Beyaz Saray önünde İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmaları protesto etti.

Beyaz Saray önünde İsrail'le normalleşme anlaşmasına protesto, System.String[]

Filistin asıllı Amerikalılar ve Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudiler, Beyaz Saray önünde İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmaları protesto etti.

Beyaz Saray'ın karşısında bulunan Lafayette Park'ta buluşan eylemciler, ABD Başkanı Donald Trump, BAE ve İsrail aleyhine slogan attı.

Bugün Beyaz Saray'da söz konusu ülkelerin lider ve temsilcilerinin bir araya gelmesiyle imzalanan anlaşmaya tepki gösteren protestocular, anlaşmanın Filistin halkının haklarını yok saydığını vurguladı.

AA muhabirine konuşan bazı eylemciler ise, BAE'nin Filistin'in haklı mücadelesi ve özgürlüğü için değil, Trump yönetimi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine şirin gözükmek ve satışı yapılmayan silahları tedarik edebilmek için masaya oturduğunu savundu.

Ayrıca söz konusu anlaşmanın Filistin halkına barış getirmeyeceğini ifade eden eylemciler, İsrail'in "normalleşme" adı altında Arap ülkelerini yanına çekerek Filistin'de daha pervasız davranacağını belirtti.

Diğer yandan Siyonizm karşıtı Yahudilerin kurduğu Neturei Karta International kuruluşunun üyeleri de Netanyahu hükümeti karşıtı pankartlar taşıyıp, "Filistin'e özgürlük", "İsrail işgaline son" sloganları attı.

Kuruluşun liderlerinden Haham Yisroel Dovid Weiss AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmaya ve İsrail yönetimine sert tepki gösterdi.

Netanyahu'nun Filistinlilere karşı acımasız tutumunun yanı sıra İsrail mahkemelerince de yolsuzluktan suçlu bulunduğunu hatırlatan Weiss, "Suçlu bir kişiden meşru bir anlaşma beklenemezdi. Bu anlaşmanın meşru bir yanı yoktur." ifadesini kullandı.

İsrail ile Bahreyn ve BAE anlaşması

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, bugün Beyaz Saray'da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılımıyla imzalandı. İmza törenine, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani de katıldı.

Beyaz Saray, Filistin, Protesto, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray önünde İsrail'le normalleşme anlaşmasına protesto - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasından yana Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Planic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek         
14:51
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti         
11:39
Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı         
11:35
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Burcu Kıratlı, Burcu Kıratlı, "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen Şevval Şahin'e öfke kustu         
08:17
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 00:15:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz Saray önünde İsrail'le normalleşme anlaşmasına protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei