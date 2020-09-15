Beyaz Saray önünde İsrail'le normalleşme anlaşmasına protesto - Son Dakika

Filistin asıllı Amerikalılar ve Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudiler, Beyaz Saray önünde İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmaları protesto etti.

Beyaz Saray'ın karşısında bulunan Lafayette Park'ta buluşan eylemciler, ABD Başkanı Donald Trump, BAE ve İsrail aleyhine slogan attı.

Bugün Beyaz Saray'da söz konusu ülkelerin lider ve temsilcilerinin bir araya gelmesiyle imzalanan anlaşmaya tepki gösteren protestocular, anlaşmanın Filistin halkının haklarını yok saydığını vurguladı.

AA muhabirine konuşan bazı eylemciler ise, BAE'nin Filistin'in haklı mücadelesi ve özgürlüğü için değil, Trump yönetimi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine şirin gözükmek ve satışı yapılmayan silahları tedarik edebilmek için masaya oturduğunu savundu.

Ayrıca söz konusu anlaşmanın Filistin halkına barış getirmeyeceğini ifade eden eylemciler, İsrail'in "normalleşme" adı altında Arap ülkelerini yanına çekerek Filistin'de daha pervasız davranacağını belirtti.

Diğer yandan Siyonizm karşıtı Yahudilerin kurduğu Neturei Karta International kuruluşunun üyeleri de Netanyahu hükümeti karşıtı pankartlar taşıyıp, "Filistin'e özgürlük", "İsrail işgaline son" sloganları attı.

Kuruluşun liderlerinden Haham Yisroel Dovid Weiss AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmaya ve İsrail yönetimine sert tepki gösterdi.

Netanyahu'nun Filistinlilere karşı acımasız tutumunun yanı sıra İsrail mahkemelerince de yolsuzluktan suçlu bulunduğunu hatırlatan Weiss, "Suçlu bir kişiden meşru bir anlaşma beklenemezdi. Bu anlaşmanın meşru bir yanı yoktur." ifadesini kullandı.

İsrail ile Bahreyn ve BAE anlaşması

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, bugün Beyaz Saray'da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılımıyla imzalandı. İmza törenine, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani de katıldı.