Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray Önünde "Kaşıkçı" Protestosu - Washıngton

Beyaz Saray Önünde "Kaşıkçı" Protestosu - Washıngton

1 saat önce

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyen bir grup aktivist Beyaz Saray önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyen bir grup aktivist Beyaz Saray önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Gazetecileri Koruma Komitesi üyeleri ve diğer insan hakları derneklerinden aktivistler Beyaz Saray önünde Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı.

Cemal Kaşıkçı için Adalet Derneği Başkanı Ahmed Bedier, Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik hiçbir şeyin yapılmamış olmasının adalet arayan birçok kişide büyük hayal kırıklığına sebep olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Trump yönetiminin Suudi Arabistan tarafından işlenen cinayete sessiz kalmasını eleştiren Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Direktörü Courtney Radsch ise "Buraya Başkan Trump'a ve yönetimine ABD ve dünyadaki birçok insanın basın özgürlüğüne önem verdiğini göstermek için geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, basın açıklamasında, Trump yönetimine, ABD Kongresinin isteğine uyarak, cinayete ilişkin sorumluların bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Cinayette Suudi Arabistan izleri

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin dün yazılı açıklama yapmıştı.

Callamard, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:50 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Beyaz Saray, Güncel
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