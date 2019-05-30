Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren kişi öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren kişi öldü

2 saat önce

ABD'nin başkenti Washington'da dün Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren kişi hayatını kaybetti.

Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren kişi öldü, System.String[]
ABD'nin başkenti Washington'da dün Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Devletler Park Polisi tarafından yapılan açıklamada, dün Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren Arnav Gupta adlı kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD Gizli Servisi, bir gün önce ajanlarının, popüler bir turizm bölgesi olan Washington Alışveriş Merkezi yakınındaki Ellipse'te yanan bir adamla ilgili raporlara yanıt verdiğini, alevlerin söndürüldüğünü ve adamı kritik bir durumda hastaneye gönderildiğini belirtmişti.

Polis Sözcüsü Çavuş Eduardo Delgado gazetecilere, yetkililerin şahsın amacını belirleyemediğini söyledi. Sözcüye göre polis, şahsın kendini yakmak için ne tür bir madde kullandığını ve arabasını yakına park edip etmediğini belirlemeye çalışıyor.

Geçtiğimiz ay Beyaz Saray'ın dışında kendini yakan bir kişi daha hastaneye kaldırılmıştı. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:34 Kaynak: İHA
Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi Ayağa kalkmadığı için 2 çalışanını darp eden patron, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:43:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]