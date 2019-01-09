Beyaz Saray Önünde Trump Karşıtı Protesto
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika krizi sebebi ile hükümeti kapatmasını eleştiren aktivist gruplar Beyaz Saray önünde protesto gerçekleştirdi.
ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Meksika
krizi sebebi ile hükümeti kapatmasını eleştiren aktivist gruplar Beyaz Saray
önünde protesto gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar sebebi ile yaşanan bütçe krizi sonucu hükümetin kapatılmasını protesto eden aktivistler, ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray önünde toplandı. Yaşanan krizin yapay olduğunu ve Trump'ın duvar için istenen bütçenin onaylanması konusunda krizi kullandığını belirten aktivistler, Beyaz Saray'ın önüne mumlarla "Sahte kriz, duvara hayır" sloganını yazdı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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