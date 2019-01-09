Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray Önünde Trump Karşıtı Protesto

Beyaz Saray Önünde Trump Karşıtı Protesto

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika krizi sebebi ile hükümeti kapatmasını eleştiren aktivist gruplar Beyaz Saray önünde protesto gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Önünde Trump Karşıtı Protesto, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika krizi sebebi ile hükümeti kapatmasını eleştiren aktivist gruplar Beyaz Saray önünde protesto gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar sebebi ile yaşanan bütçe krizi sonucu hükümetin kapatılmasını protesto eden aktivistler, ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray önünde toplandı. Yaşanan krizin yapay olduğunu ve Trump'ın duvar için istenen bütçenin onaylanması konusunda krizi kullandığını belirten aktivistler, Beyaz Saray'ın önüne mumlarla "Sahte kriz, duvara hayır" sloganını yazdı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Donald Trump, Güncel
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