Beyaz Saray önündeki göstericiler, çevredeki binalara sloganlar yansıttı - WASHİNGTON - Son Dakika

Beyaz Saray önündeki göstericiler, çevredeki binalara sloganlar yansıttı - WASHİNGTON
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD genelinde yapılan gösteriler, başkent Washington'da altıncı gününde de devam etti.
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD genelinde yapılan gösteriler, başkent Washington'da altıncı gününde de devam etti. Göstericiler Beyaz Saray önündeki bazı binalara hazırladıkları ışıklı düzenekle sloganlar yansıttı.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 07:15 Kaynak: AA
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