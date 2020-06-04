Beyaz Saray önündeki göstericiler, çevredeki binalara sloganlar yansıttı - WASHİNGTON - Son Dakika

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD genelinde yapılan gösteriler, başkent Washington'da altıncı gününde de devam etti. Göstericiler Beyaz Saray önündeki bazı binalara hazırladıkları ışıklı düzenekle sloganlar yansıttı.