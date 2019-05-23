Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor

Beyaz Saray Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor

7 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı, İran'la gerilimin arttığı bir dönemde Ortadoğu'ya ek asker gönderebileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı, İran'la gerilimin arttığı bir dönemde Ortadoğu'ya ek asker gönderebileceğini açıkladı. Amerikan basını, Savunma Bakanlığının Beyaz Saray'a Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderilmesine dair bir plan sunacağını iddia etti. Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak adına Ortadoğu'ya 10 bin asker gönderme planı yaptığını duyurduğu belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:51 Kaynak: İHA
Beyaz Saray, Orta Doğu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin Adayı Naz Mila, Dünyaevine Girdi! Sao Paulo, Adriano'nun Peşine Düştü! ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:01:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]